Thông tin giá theo USD của Wrapped Aave Ethereum Lido WETH (WAETHLIDOWETH)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: Thấp nhất 24H $ 3,798.56 Cao nhất 24H $ 4,028.04 ATH $ 5,312.72 Giá thấp nhất $ 1,900.47 Biến động giá (1 giờ) -0.06% Biến động giá (1D) -0.97% Biến động giá (7 ngày) -5.18%

Giá thời gian thực của Wrapped Aave Ethereum Lido WETH (WAETHLIDOWETH) là $3,919.1. Trong 24 giờ qua, WAETHLIDOWETH được giao dịch với mức thấp nhất là $ 3,798.56 và cao nhất là $ 4,028.04, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của WAETHLIDOWETH là $ 5,312.72, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 1,900.47.

Về hiệu suất ngắn hạn, WAETHLIDOWETH đã biến động -0.06% trong 1 giờ qua, -0.97% trong 24 giờ và -5.18% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Wrapped Aave Ethereum Lido WETH (WAETHLIDOWETH)

Vốn hóa thị trường $ 2.60M Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 2.60M Nguồn cung lưu thông 663.53 Tổng cung 663.5293131994785

Vốn hoá thị trường hiện tại của Wrapped Aave Ethereum Lido WETH là $ 2.60M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của WAETHLIDOWETH là 663.53, với tổng nguồn cung là 663.5293131994785. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 2.60M.