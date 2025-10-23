Thông tin giá theo USD của Wrapped Aave Ethereum Lido GHO (WAETHLIDOGHO)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 1.011 $ 1.011 $ 1.011 Thấp nhất 24H $ 1.025 $ 1.025 $ 1.025 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 1.011$ 1.011 $ 1.011 Cao nhất 24H $ 1.025$ 1.025 $ 1.025 ATH $ 1.11$ 1.11 $ 1.11 Giá thấp nhất $ 0.920237$ 0.920237 $ 0.920237 Biến động giá (1 giờ) +0.05% Biến động giá (1D) +0.02% Biến động giá (7 ngày) +0.09% Biến động giá (7 ngày) +0.09%

Giá thời gian thực của Wrapped Aave Ethereum Lido GHO (WAETHLIDOGHO) là $1.022. Trong 24 giờ qua, WAETHLIDOGHO được giao dịch với mức thấp nhất là $ 1.011 và cao nhất là $ 1.025, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của WAETHLIDOGHO là $ 1.11, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.920237.

Về hiệu suất ngắn hạn, WAETHLIDOGHO đã biến động +0.05% trong 1 giờ qua, +0.02% trong 24 giờ và +0.09% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Wrapped Aave Ethereum Lido GHO (WAETHLIDOGHO)

Vốn hóa thị trường $ 19.82M$ 19.82M $ 19.82M Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 19.82M$ 19.82M $ 19.82M Nguồn cung lưu thông 19.39M 19.39M 19.39M Tổng cung 19,392,022.12721986 19,392,022.12721986 19,392,022.12721986

Vốn hoá thị trường hiện tại của Wrapped Aave Ethereum Lido GHO là $ 19.82M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của WAETHLIDOGHO là 19.39M, với tổng nguồn cung là 19392022.12721986. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 19.82M.