Thông tin giá theo USD của Wrapped Aave Base wstETH (WABASWSTETH)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 4,559.01 $ 4,559.01 $ 4,559.01 Thấp nhất 24H $ 4,724.09 $ 4,724.09 $ 4,724.09 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 4,559.01$ 4,559.01 $ 4,559.01 Cao nhất 24H $ 4,724.09$ 4,724.09 $ 4,724.09 ATH $ 8,323.65$ 8,323.65 $ 8,323.65 Giá thấp nhất $ 4,293.25$ 4,293.25 $ 4,293.25 Biến động giá (1 giờ) -0.07% Biến động giá (1D) -1.01% Biến động giá (7 ngày) -4.66% Biến động giá (7 ngày) -4.66%

Giá thời gian thực của Wrapped Aave Base wstETH (WABASWSTETH) là $4,676.02. Trong 24 giờ qua, WABASWSTETH được giao dịch với mức thấp nhất là $ 4,559.01 và cao nhất là $ 4,724.09, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của WABASWSTETH là $ 8,323.65, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 4,293.25.

Về hiệu suất ngắn hạn, WABASWSTETH đã biến động -0.07% trong 1 giờ qua, -1.01% trong 24 giờ và -4.66% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Wrapped Aave Base wstETH (WABASWSTETH)

Vốn hóa thị trường $ 159.30K$ 159.30K $ 159.30K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 159.30K$ 159.30K $ 159.30K Nguồn cung lưu thông 34.07 34.07 34.07 Tổng cung 34.06673618472133 34.06673618472133 34.06673618472133

Vốn hoá thị trường hiện tại của Wrapped Aave Base wstETH là $ 159.30K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của WABASWSTETH là 34.07, với tổng nguồn cung là 34.06673618472133. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 159.30K.