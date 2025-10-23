Thông tin giá theo USD của Wrapped Aave Base GHO (WABASGHO)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 1.013 $ 1.013 $ 1.013 Thấp nhất 24H $ 1.048 $ 1.048 $ 1.048 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 1.013$ 1.013 $ 1.013 Cao nhất 24H $ 1.048$ 1.048 $ 1.048 ATH $ 1.25$ 1.25 $ 1.25 Giá thấp nhất $ 0.81731$ 0.81731 $ 0.81731 Biến động giá (1 giờ) +0.02% Biến động giá (1D) +0.03% Biến động giá (7 ngày) +0.10% Biến động giá (7 ngày) +0.10%

Giá thời gian thực của Wrapped Aave Base GHO (WABASGHO) là $1.028. Trong 24 giờ qua, WABASGHO được giao dịch với mức thấp nhất là $ 1.013 và cao nhất là $ 1.048, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của WABASGHO là $ 1.25, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.81731.

Về hiệu suất ngắn hạn, WABASGHO đã biến động +0.02% trong 1 giờ qua, +0.03% trong 24 giờ và +0.10% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Wrapped Aave Base GHO (WABASGHO)

Vốn hóa thị trường $ 11.88M$ 11.88M $ 11.88M Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 11.88M$ 11.88M $ 11.88M Nguồn cung lưu thông 11.55M 11.55M 11.55M Tổng cung 11,552,798.31164375 11,552,798.31164375 11,552,798.31164375

Vốn hoá thị trường hiện tại của Wrapped Aave Base GHO là $ 11.88M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của WABASGHO là 11.55M, với tổng nguồn cung là 11552798.31164375. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 11.88M.