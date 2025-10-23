Thông tin giá theo USD của Wrapped Aave Base EURC (WABASEURC)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 1.18 $ 1.18 $ 1.18 Thấp nhất 24H $ 1.18 $ 1.18 $ 1.18 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 1.18$ 1.18 $ 1.18 Cao nhất 24H $ 1.18$ 1.18 $ 1.18 ATH $ 1.2$ 1.2 $ 1.2 Giá thấp nhất $ 1.16$ 1.16 $ 1.16 Biến động giá (1 giờ) +0.02% Biến động giá (1D) +0.16% Biến động giá (7 ngày) -0.33% Biến động giá (7 ngày) -0.33%

Giá thời gian thực của Wrapped Aave Base EURC (WABASEURC) là $1.18. Trong 24 giờ qua, WABASEURC được giao dịch với mức thấp nhất là $ 1.18 và cao nhất là $ 1.18, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của WABASEURC là $ 1.2, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 1.16.

Về hiệu suất ngắn hạn, WABASEURC đã biến động +0.02% trong 1 giờ qua, +0.16% trong 24 giờ và -0.33% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Wrapped Aave Base EURC (WABASEURC)

Vốn hóa thị trường $ 141.18K$ 141.18K $ 141.18K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 141.18K$ 141.18K $ 141.18K Nguồn cung lưu thông 119.28K 119.28K 119.28K Tổng cung 119,279.706246 119,279.706246 119,279.706246

Vốn hoá thị trường hiện tại của Wrapped Aave Base EURC là $ 141.18K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của WABASEURC là 119.28K, với tổng nguồn cung là 119279.706246. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 141.18K.