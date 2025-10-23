Thông tin giá theo USD của Wrapped Aave Avalanche USDT (WAAVAUSDT)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 1.15 $ 1.15 $ 1.15 Thấp nhất 24H $ 1.2 $ 1.2 $ 1.2 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 1.15$ 1.15 $ 1.15 Cao nhất 24H $ 1.2$ 1.2 $ 1.2 ATH $ 1.44$ 1.44 $ 1.44 Giá thấp nhất $ 0.574882$ 0.574882 $ 0.574882 Biến động giá (1 giờ) -0.54% Biến động giá (1D) +0.23% Biến động giá (7 ngày) -0.43% Biến động giá (7 ngày) -0.43%

Giá thời gian thực của Wrapped Aave Avalanche USDT (WAAVAUSDT) là $1.19. Trong 24 giờ qua, WAAVAUSDT được giao dịch với mức thấp nhất là $ 1.15 và cao nhất là $ 1.2, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của WAAVAUSDT là $ 1.44, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.574882.

Về hiệu suất ngắn hạn, WAAVAUSDT đã biến động -0.54% trong 1 giờ qua, +0.23% trong 24 giờ và -0.43% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Wrapped Aave Avalanche USDT (WAAVAUSDT)

Vốn hóa thị trường $ 95.91K$ 95.91K $ 95.91K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 95.91K$ 95.91K $ 95.91K Nguồn cung lưu thông 80.74K 80.74K 80.74K Tổng cung 80,744.965179 80,744.965179 80,744.965179

Vốn hoá thị trường hiện tại của Wrapped Aave Avalanche USDT là $ 95.91K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của WAAVAUSDT là 80.74K, với tổng nguồn cung là 80744.965179. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 95.91K.