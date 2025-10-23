Thông tin giá theo USD của Wrapped Aave Avalanche USDC (WAAVAUSDC)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 1.15 Thấp nhất 24H $ 1.18 Cao nhất 24H $ 1.15 $ 1.41 ATH $ 0.566241 Giá thấp nhất Biến động giá (1 giờ) +0.01% Biến động giá (1D) +0.16% Biến động giá (7 ngày) +0.17%

Giá thời gian thực của Wrapped Aave Avalanche USDC (WAAVAUSDC) là $1.17. Trong 24 giờ qua, WAAVAUSDC được giao dịch với mức thấp nhất là $ 1.15 và cao nhất là $ 1.18, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của WAAVAUSDC là $ 1.41, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.566241.

Về hiệu suất ngắn hạn, WAAVAUSDC đã biến động +0.01% trong 1 giờ qua, +0.16% trong 24 giờ và +0.17% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Wrapped Aave Avalanche USDC (WAAVAUSDC)

Vốn hóa thị trường $ 120.11K Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 120.11K Nguồn cung lưu thông 102.45K Tổng cung 102,447.969743

Vốn hoá thị trường hiện tại của Wrapped Aave Avalanche USDC là $ 120.11K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của WAAVAUSDC là 102.45K, với tổng nguồn cung là 102447.969743. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 120.11K.