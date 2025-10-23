Thông tin giá theo USD của Wrapped Aave Avalanche SAVAX (WAAVASAVAX)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 22.83 Thấp nhất 24H $ 24.21 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 22.83 Cao nhất 24H $ 24.21 ATH $ 43.88 Giá thấp nhất $ 14.82 Biến động giá (1 giờ) -0.03% Biến động giá (1D) -1.85% Biến động giá (7 ngày) -13.28%

Giá thời gian thực của Wrapped Aave Avalanche SAVAX (WAAVASAVAX) là $23.54. Trong 24 giờ qua, WAAVASAVAX được giao dịch với mức thấp nhất là $ 22.83 và cao nhất là $ 24.21, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của WAAVASAVAX là $ 43.88, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 14.82.

Về hiệu suất ngắn hạn, WAAVASAVAX đã biến động -0.03% trong 1 giờ qua, -1.85% trong 24 giờ và -13.28% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Wrapped Aave Avalanche SAVAX (WAAVASAVAX)

Vốn hóa thị trường $ 239.45K Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 239.45K Nguồn cung lưu thông 10.17K Tổng cung 10,173.52079532831

Vốn hoá thị trường hiện tại của Wrapped Aave Avalanche SAVAX là $ 239.45K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của WAAVASAVAX là 10.17K, với tổng nguồn cung là 10173.52079532831. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 239.45K.