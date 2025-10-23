Thông tin giá theo USD của Wrapped Aave Arbitrum wstETH (WAARBWSTETH)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: Thấp nhất 24H $ 4,554.14 Cao nhất 24H $ 4,719.85 ATH $ 6,078.71 Giá thấp nhất $ 4,345.68 Biến động giá (1 giờ) -0.12% Biến động giá (1D) -1.29% Biến động giá (7 ngày) -4.26%

Giá thời gian thực của Wrapped Aave Arbitrum wstETH (WAARBWSTETH) là $4,650.32. Trong 24 giờ qua, WAARBWSTETH được giao dịch với mức thấp nhất là $ 4,554.14 và cao nhất là $ 4,719.85, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của WAARBWSTETH là $ 6,078.71, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 4,345.68.

Về hiệu suất ngắn hạn, WAARBWSTETH đã biến động -0.12% trong 1 giờ qua, -1.29% trong 24 giờ và -4.26% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Wrapped Aave Arbitrum wstETH (WAARBWSTETH)

Vốn hóa thị trường $ 1.22M Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 1.22M Nguồn cung lưu thông 261.47 Tổng cung 261.4708523124557

Vốn hoá thị trường hiện tại của Wrapped Aave Arbitrum wstETH là $ 1.22M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của WAARBWSTETH là 261.47, với tổng nguồn cung là 261.4708523124557. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 1.22M.