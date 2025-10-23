Thông tin giá theo USD của Wrapped Aave Arbitrum USDT (WAARBUSDT)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 1.19 $ 1.19 $ 1.19 Thấp nhất 24H $ 1.22 $ 1.22 $ 1.22 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 1.19$ 1.19 $ 1.19 Cao nhất 24H $ 1.22$ 1.22 $ 1.22 ATH $ 1.23$ 1.23 $ 1.23 Giá thấp nhất $ 1.094$ 1.094 $ 1.094 Biến động giá (1 giờ) -0.85% Biến động giá (1D) +0.29% Biến động giá (7 ngày) +0.06% Biến động giá (7 ngày) +0.06%

Giá thời gian thực của Wrapped Aave Arbitrum USDT (WAARBUSDT) là $1.21. Trong 24 giờ qua, WAARBUSDT được giao dịch với mức thấp nhất là $ 1.19 và cao nhất là $ 1.22, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của WAARBUSDT là $ 1.23, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 1.094.

Về hiệu suất ngắn hạn, WAARBUSDT đã biến động -0.85% trong 1 giờ qua, +0.29% trong 24 giờ và +0.06% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Wrapped Aave Arbitrum USDT (WAARBUSDT)

Vốn hóa thị trường $ 2.96M$ 2.96M $ 2.96M Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 2.96M$ 2.96M $ 2.96M Nguồn cung lưu thông 2.46M 2.46M 2.46M Tổng cung 2,459,059.351397 2,459,059.351397 2,459,059.351397

Vốn hoá thị trường hiện tại của Wrapped Aave Arbitrum USDT là $ 2.96M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của WAARBUSDT là 2.46M, với tổng nguồn cung là 2459059.351397. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 2.96M.