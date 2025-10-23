Thông tin giá theo USD của Wrapped Aave Arbitrum USDCn (WAARBUSDCN)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: Thấp nhất 24H $ 1.14 Cao nhất 24H $ 1.17 ATH $ 1.18 Giá thấp nhất $ 1.046 Biến động giá (1 giờ) -0.85% Biến động giá (1D) +0.38% Biến động giá (7 ngày) +0.31%

Giá thời gian thực của Wrapped Aave Arbitrum USDCn (WAARBUSDCN) là $1.15. Trong 24 giờ qua, WAARBUSDCN được giao dịch với mức thấp nhất là $ 1.14 và cao nhất là $ 1.17, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của WAARBUSDCN là $ 1.18, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 1.046.

Về hiệu suất ngắn hạn, WAARBUSDCN đã biến động -0.85% trong 1 giờ qua, +0.38% trong 24 giờ và +0.31% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Wrapped Aave Arbitrum USDCn (WAARBUSDCN)

Vốn hóa thị trường $ 3.77M Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 3.77M Nguồn cung lưu thông 3.27M Tổng cung 3,274,452.529762

Vốn hoá thị trường hiện tại của Wrapped Aave Arbitrum USDCn là $ 3.77M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của WAARBUSDCN là 3.27M, với tổng nguồn cung là 3274452.529762. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 3.77M.