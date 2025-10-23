Thông tin giá theo USD của Wrapped Aave Arbitrum GHO (WAARBGHO)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 1.063 $ 1.063 $ 1.063 Thấp nhất 24H $ 1.088 $ 1.088 $ 1.088 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 1.063$ 1.063 $ 1.063 Cao nhất 24H $ 1.088$ 1.088 $ 1.088 ATH $ 1.097$ 1.097 $ 1.097 Giá thấp nhất $ 0.976544$ 0.976544 $ 0.976544 Biến động giá (1 giờ) -0.85% Biến động giá (1D) +0.42% Biến động giá (7 ngày) -0.05% Biến động giá (7 ngày) -0.05%

Giá thời gian thực của Wrapped Aave Arbitrum GHO (WAARBGHO) là $1.077. Trong 24 giờ qua, WAARBGHO được giao dịch với mức thấp nhất là $ 1.063 và cao nhất là $ 1.088, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của WAARBGHO là $ 1.097, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.976544.

Về hiệu suất ngắn hạn, WAARBGHO đã biến động -0.85% trong 1 giờ qua, +0.42% trong 24 giờ và -0.05% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Wrapped Aave Arbitrum GHO (WAARBGHO)

Vốn hóa thị trường $ 5.58M$ 5.58M $ 5.58M Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 5.58M$ 5.58M $ 5.58M Nguồn cung lưu thông 5.18M 5.18M 5.18M Tổng cung 5,182,411.863848119 5,182,411.863848119 5,182,411.863848119

Vốn hoá thị trường hiện tại của Wrapped Aave Arbitrum GHO là $ 5.58M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của WAARBGHO là 5.18M, với tổng nguồn cung là 5182411.863848119. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 5.58M.