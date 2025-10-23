Thông tin giá theo USD của Wrapped Aave Arbitrum ezETH (WAARBEZETH)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: Thấp nhất 24H $ 3,973.9 Cao nhất 24H $ 4,110.73 ATH $ 5,048.06 Giá thấp nhất $ 3,833.47 Biến động giá (1 giờ) -0.10% Biến động giá (1D) -1.21% Biến động giá (7 ngày) -4.26%

Giá thời gian thực của Wrapped Aave Arbitrum ezETH (WAARBEZETH) là $4,057.09. Trong 24 giờ qua, WAARBEZETH được giao dịch với mức thấp nhất là $ 3,973.9 và cao nhất là $ 4,110.73, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của WAARBEZETH là $ 5,048.06, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 3,833.47.

Về hiệu suất ngắn hạn, WAARBEZETH đã biến động -0.10% trong 1 giờ qua, -1.21% trong 24 giờ và -4.26% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Wrapped Aave Arbitrum ezETH (WAARBEZETH)

Vốn hóa thị trường $ 927.74K Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 927.74K Nguồn cung lưu thông 228.25 Tổng cung 228.2493338439241

Vốn hoá thị trường hiện tại của Wrapped Aave Arbitrum ezETH là $ 927.74K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của WAARBEZETH là 228.25, với tổng nguồn cung là 228.2493338439241. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 927.74K.