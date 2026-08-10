Giá wQIE (WQIE)
Giá wQIE (WQIE) theo thời gian thực hôm nay là $ 0.02445157, biến động 0.00% trong 24 giờ qua. Tỷ giá WQIE sang USD là $ 0.02445157 mỗi WQIE.
wQIE hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 23,810, với nguồn cung lưu hành 968.13K WQIE. Trong vòng 24 giờ qua, WQIE được giao dịch trong khoảng từ $ 0.0 (thấp) đến $ 0.0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.210332, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.00401289.
Về hiệu suất ngắn hạn, WQIE biến động -- trong giờ qua và 0.00% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 11.32.
Vốn hoá thị trường hiện tại của wQIE là $ 23.81K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 11.32. Nguồn cung lưu hành của WQIE là 968.13K, với tổng nguồn cung là 968131.7819. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 23.81K.
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0.00%
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Trong hôm nay, biến động giá của wQIE/USD là $ 0.
Trong 30 ngày qua, biến động giá của wQIE/USD là $ -0.0152816957.
Trong 60 ngày qua, biến động giá của wQIE/USD là $ -0.0196021512.
Trong 90 ngày qua, biến động giá của wQIE/USD là --.
|Thời gian
|Biến động (USD)
|Biến động (%)
|Hôm nay
|$ 0
|--
|30 ngày
|$ -0.0152816957
|-62.49%
|60 ngày
|$ -0.0196021512
|-80.16%
|90 ngày
|--
|--
Vào năm 2040, giá của wQIE có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt $ --.
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Giá giao dịch thực tế của wQIE hôm nay là bao nhiêu?
Giá giao dịch hiện tại của wQIE đang ở mức ₫643.96464734707820000, được cập nhật theo thời gian thực. Mức giá này phản ánh dữ liệu tổng hợp từ nhiều thị trường khác nhau, đảm bảo thể hiện chính xác tình hình cung cầu toàn cầu.
Có bao nhiêu hoạt động giao dịch diễn ra cho WQIE?
WQIE đã ghi nhận khối lượng giao dịch trong 24 giờ qua là ₫--. Chỉ số này rất quan trọng để đánh giá điều kiện thanh khoản—khối lượng giao dịch cao hơn thường cho thấy thị trường sôi động hơn và việc khớp lệnh diễn ra suôn sẻ hơn.
Diễn biến giá của wQIE hôm nay như thế nào?
Trong 24 giờ qua, wQIE đã có biến động giá là --%. Xu hướng tích cực cho thấy nhu cầu mua mạnh hơn, trong khi xu hướng tiêu cực có thể phản ánh áp lực bán ngắn hạn hoặc suy thoái chung của thị trường.
Giá giao dịch của wQIE dao động trong khoảng nào hôm nay?
Trong vòng một ngày qua, wQIE đã dao động giữa ₫0E-10 và ₫0E-10, giúp các nhà giao dịch nắm bắt được mức độ biến động trong ngày cũng như các ngưỡng hỗ trợ/kháng cự tiềm năng.
|Thời gian (UTC+8)
|Loại
|Thông tin
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