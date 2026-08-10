Giá wQIE hôm nay

Giá wQIE (WQIE) theo thời gian thực hôm nay là $ 0.02445157, biến động 0.00% trong 24 giờ qua. Tỷ giá WQIE sang USD là $ 0.02445157 mỗi WQIE.

wQIE hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 23,810, với nguồn cung lưu hành 968.13K WQIE. Trong vòng 24 giờ qua, WQIE được giao dịch trong khoảng từ $ 0.0 (thấp) đến $ 0.0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.210332, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.00401289.

Về hiệu suất ngắn hạn, WQIE biến động -- trong giờ qua và 0.00% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 11.32.

Thông tin thị trường wQIE (WQIE)

Vốn hóa thị trường $ 23.81K$ 23.81K $ 23.81K Khối lượng (24H) $ 11.32$ 11.32 $ 11.32 Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 23.81K$ 23.81K $ 23.81K Nguồn cung lưu thông 968.13K 968.13K 968.13K Tổng cung 968,131.7819 968,131.7819 968,131.7819

Vốn hoá thị trường hiện tại của wQIE là $ 23.81K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 11.32. Nguồn cung lưu hành của WQIE là 968.13K, với tổng nguồn cung là 968131.7819. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 23.81K.