Thông tin giá theo USD của Worthless (WORTHLESS)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.03254666 $ 0.03254666 $ 0.03254666 Thấp nhất 24H $ 0.03826298 $ 0.03826298 $ 0.03826298 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0.03254666$ 0.03254666 $ 0.03254666 Cao nhất 24H $ 0.03826298$ 0.03826298 $ 0.03826298 ATH $ 0.09603$ 0.09603 $ 0.09603 Giá thấp nhất $ 0.01145166$ 0.01145166 $ 0.01145166 Biến động giá (1 giờ) -2.83% Biến động giá (1D) -1.72% Biến động giá (7 ngày) +77.43% Biến động giá (7 ngày) +77.43%

Giá thời gian thực của Worthless (WORTHLESS) là $0.0339396. Trong 24 giờ qua, WORTHLESS được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.03254666 và cao nhất là $ 0.03826298, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của WORTHLESS là $ 0.09603, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.01145166.

Về hiệu suất ngắn hạn, WORTHLESS đã biến động -2.83% trong 1 giờ qua, -1.72% trong 24 giờ và +77.43% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Worthless (WORTHLESS)

Vốn hóa thị trường $ 33.67M$ 33.67M $ 33.67M Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 33.67M$ 33.67M $ 33.67M Nguồn cung lưu thông 1.00B 1.00B 1.00B Tổng cung 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Worthless là $ 33.67M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của WORTHLESS là 1.00B, với tổng nguồn cung là 1000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 33.67M.