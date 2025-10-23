Thông tin giá theo USD của WORT (WORT)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.00012363 $ 0.00012363 $ 0.00012363 Thấp nhất 24H $ 0.00012445 $ 0.00012445 $ 0.00012445 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0.00012363$ 0.00012363 $ 0.00012363 Cao nhất 24H $ 0.00012445$ 0.00012445 $ 0.00012445 ATH $ 0.0021556$ 0.0021556 $ 0.0021556 Giá thấp nhất $ 0.0001111$ 0.0001111 $ 0.0001111 Biến động giá (1 giờ) -- Biến động giá (1D) -0.04% Biến động giá (7 ngày) +6.96% Biến động giá (7 ngày) +6.96%

Giá thời gian thực của WORT (WORT) là $0.0001244. Trong 24 giờ qua, WORT được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00012363 và cao nhất là $ 0.00012445, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của WORT là $ 0.0021556, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.0001111.

Về hiệu suất ngắn hạn, WORT đã biến động -- trong 1 giờ qua, -0.04% trong 24 giờ và +6.96% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường WORT (WORT)

Vốn hóa thị trường $ 124.40K$ 124.40K $ 124.40K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 124.40K$ 124.40K $ 124.40K Nguồn cung lưu thông 1.00B 1.00B 1.00B Tổng cung 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của WORT là $ 124.40K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của WORT là 1.00B, với tổng nguồn cung là 1000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 124.40K.