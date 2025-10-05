Thông tin giá theo USD của Worlds First Memecoin (LOLCOIN)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: Thấp nhất 24H $ 0.00199704 Cao nhất 24H $ 0.00255007 ATH $ 0.00795894 Giá thấp nhất $ 0.00065843 Biến động giá (1 giờ) -0.04% Biến động giá (1D) +11.53% Biến động giá (7 ngày) +5.39%

Giá thời gian thực của Worlds First Memecoin (LOLCOIN) là $0.00232011. Trong 24 giờ qua, LOLCOIN được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00199704 và cao nhất là $ 0.00255007, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của LOLCOIN là $ 0.00795894, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00065843.

Về hiệu suất ngắn hạn, LOLCOIN đã biến động -0.04% trong 1 giờ qua, +11.53% trong 24 giờ và +5.39% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Worlds First Memecoin (LOLCOIN)

Vốn hóa thị trường $ 2.32M Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 2.32M Nguồn cung lưu thông 999.61M Tổng cung 999,612,754.218761

Vốn hoá thị trường hiện tại của Worlds First Memecoin là $ 2.32M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của LOLCOIN là 999.61M, với tổng nguồn cung là 999612754.218761. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 2.32M.