Giá World Rebuilding Trust hôm nay

Giá World Rebuilding Trust (WRT) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 0.64% trong 24 giờ qua. Tỷ giá WRT sang USD là $ 0 mỗi WRT.

World Rebuilding Trust hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 11,251.86, với nguồn cung lưu hành 999.93M WRT. Trong vòng 24 giờ qua, WRT được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, WRT biến động -- trong giờ qua và +1.38% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường World Rebuilding Trust (WRT)

Vốn hóa thị trường $ 11.25K$ 11.25K $ 11.25K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 11.25K$ 11.25K $ 11.25K Nguồn cung lưu thông 999.93M 999.93M 999.93M Tổng cung 999,930,540.277753 999,930,540.277753 999,930,540.277753

Vốn hoá thị trường hiện tại của World Rebuilding Trust là $ 11.25K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của WRT là 999.93M, với tổng nguồn cung là 999930540.277753. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 11.25K.