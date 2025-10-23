Thông tin giá theo USD của World Computer Money (WCM)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: Thấp nhất 24H $ 0.00004702 Cao nhất 24H $ 0.00004986 ATH $ 0.00125507 Giá thấp nhất $ 0.00004702 Biến động giá (1 giờ) -0.03% Biến động giá (1D) -1.11% Biến động giá (7 ngày) -14.21%

Giá thời gian thực của World Computer Money (WCM) là $0.00004928. Trong 24 giờ qua, WCM được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00004702 và cao nhất là $ 0.00004986, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của WCM là $ 0.00125507, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00004702.

Về hiệu suất ngắn hạn, WCM đã biến động -0.03% trong 1 giờ qua, -1.11% trong 24 giờ và -14.21% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường World Computer Money (WCM)

Vốn hóa thị trường $ 45.72K Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 45.72K Nguồn cung lưu thông 927.54M Tổng cung 927,537,235.6323036

Vốn hoá thị trường hiện tại của World Computer Money là $ 45.72K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của WCM là 927.54M, với tổng nguồn cung là 927537235.6323036. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 45.72K.