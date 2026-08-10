Giá World Collective Oil Reserve hôm nay

Giá World Collective Oil Reserve (WCOR) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 0.92% trong 24 giờ qua. Tỷ giá WCOR sang USD là $ 0 mỗi WCOR.

World Collective Oil Reserve hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 155,822, với nguồn cung lưu hành 999.98M WCOR. Trong vòng 24 giờ qua, WCOR được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.02498724, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, WCOR biến động -0.53% trong giờ qua và -4.74% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 263.67.

Thông tin thị trường World Collective Oil Reserve (WCOR)

Vốn hóa thị trường $ 155.82K$ 155.82K $ 155.82K Khối lượng (24H) $ 263.67$ 263.67 $ 263.67 Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 155.82K$ 155.82K $ 155.82K Nguồn cung lưu thông 999.98M 999.98M 999.98M Tổng cung 999,982,774.378391 999,982,774.378391 999,982,774.378391

Vốn hoá thị trường hiện tại của World Collective Oil Reserve là $ 155.82K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 263.67. Nguồn cung lưu hành của WCOR là 999.98M, với tổng nguồn cung là 999982774.378391. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 155.82K.