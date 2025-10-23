Thông tin giá theo USD của Womo (WM)

Giá thời gian thực của Womo (WM) là $0.319259. Trong 24 giờ qua, WM được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.313423 và cao nhất là $ 0.324804, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của WM là $ 0.694689, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00058856.

Về hiệu suất ngắn hạn, WM đã biến động -0.19% trong 1 giờ qua, -0.19% trong 24 giờ và -25.51% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Womo (WM)

Vốn hoá thị trường hiện tại của Womo là $ 319.28K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của WM là 1.00M, với tổng nguồn cung là 1000077.480174482. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 319.28K.