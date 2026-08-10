Giá Wombat Exchange hôm nay

Giá Wombat Exchange (WOM) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 4.03% trong 24 giờ qua. Tỷ giá WOM sang USD là $ 0 mỗi WOM.

Wombat Exchange hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 116,736, với nguồn cung lưu hành 195.77M WOM. Trong vòng 24 giờ qua, WOM được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 1.084, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, WOM biến động -1.44% trong giờ qua và -3.55% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 4.13K.

Thông tin thị trường Wombat Exchange (WOM)

Vốn hóa thị trường $ 116.74K$ 116.74K $ 116.74K Khối lượng (24H) $ 4.13K$ 4.13K $ 4.13K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 596.30K$ 596.30K $ 596.30K Nguồn cung lưu thông 195.77M 195.77M 195.77M Tổng cung 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Wombat Exchange là $ 116.74K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 4.13K. Nguồn cung lưu hành của WOM là 195.77M, với tổng nguồn cung là 1000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 596.30K.