Giá Woke Mind Virus hôm nay

Giá Woke Mind Virus (WOKE) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 0.51% trong 24 giờ qua. Tỷ giá WOKE sang USD là $ 0 mỗi WOKE.

Woke Mind Virus hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 11,205.01, với nguồn cung lưu hành 1.00B WOKE. Trong vòng 24 giờ qua, WOKE được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, WOKE biến động +0.00% trong giờ qua và -18.22% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường Woke Mind Virus (WOKE)

Vốn hóa thị trường $ 11.21K$ 11.21K $ 11.21K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 11.21K$ 11.21K $ 11.21K Nguồn cung lưu thông 1.00B 1.00B 1.00B Tổng cung 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Woke Mind Virus là $ 11.21K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của WOKE là 1.00B, với tổng nguồn cung là 1000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 11.21K.