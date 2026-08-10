Giá Wink Cat hôm nay

Giá Wink Cat (WINKCAT) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 11.71% trong 24 giờ qua. Tỷ giá WINKCAT sang USD là $ 0 mỗi WINKCAT.

Wink Cat hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 15,020.16, với nguồn cung lưu hành 1.00B WINKCAT. Trong vòng 24 giờ qua, WINKCAT được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, WINKCAT biến động +0.15% trong giờ qua và -8.22% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường Wink Cat (WINKCAT)

Vốn hóa thị trường $ 15.02K$ 15.02K $ 15.02K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 15.02K$ 15.02K $ 15.02K Nguồn cung lưu thông 1.00B 1.00B 1.00B Tổng cung 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Wink Cat là $ 15.02K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của WINKCAT là 1.00B, với tổng nguồn cung là 1000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 15.02K.