Thông tin giá theo USD của WILDWEST (WILDW)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.00013458 $ 0.00013458 $ 0.00013458 Thấp nhất 24H $ 0.00013839 $ 0.00013839 $ 0.00013839 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0.00013458$ 0.00013458 $ 0.00013458 Cao nhất 24H $ 0.00013839$ 0.00013839 $ 0.00013839 ATH $ 0.00026525$ 0.00026525 $ 0.00026525 Giá thấp nhất $ 0.00011856$ 0.00011856 $ 0.00011856 Biến động giá (1 giờ) +0.02% Biến động giá (1D) -0.63% Biến động giá (7 ngày) -2.14% Biến động giá (7 ngày) -2.14%

Giá thời gian thực của WILDWEST (WILDW) là $0.00013691. Trong 24 giờ qua, WILDW được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00013458 và cao nhất là $ 0.00013839, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của WILDW là $ 0.00026525, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00011856.

Về hiệu suất ngắn hạn, WILDW đã biến động +0.02% trong 1 giờ qua, -0.63% trong 24 giờ và -2.14% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường WILDWEST (WILDW)

Vốn hóa thị trường $ 136.86K$ 136.86K $ 136.86K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 136.86K$ 136.86K $ 136.86K Nguồn cung lưu thông 1.00B 1.00B 1.00B Tổng cung 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của WILDWEST là $ 136.86K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của WILDW là 1.00B, với tổng nguồn cung là 1000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 136.86K.