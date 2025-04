WienerAI (WAI) là gì

WienerAI is the world’s most advanced consumer AI trading bot. It is the first Sausage/Dog/Artificial Intelligence ever created and the universe’s most powerful cybernetic being. This weenie is gunning for “top dog” on the charts. WienerAI ($WAI) is currently in the private PRESALE stage when the price is at its lowest. When it goes public, the listing price will be much higher.

Nguồn tham khảo WienerAI (WAI) Whitepaper Website chính thức