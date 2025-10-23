Thông tin giá theo USD của WhaleAI (WHAI)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.141282 $ 0.141282 $ 0.141282 Thấp nhất 24H $ 0.146104 $ 0.146104 $ 0.146104 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0.141282$ 0.141282 $ 0.141282 Cao nhất 24H $ 0.146104$ 0.146104 $ 0.146104 ATH $ 0.532364$ 0.532364 $ 0.532364 Giá thấp nhất $ 0.068646$ 0.068646 $ 0.068646 Biến động giá (1 giờ) -0.13% Biến động giá (1D) -0.61% Biến động giá (7 ngày) -5.94% Biến động giá (7 ngày) -5.94%

Giá thời gian thực của WhaleAI (WHAI) là $0.144897. Trong 24 giờ qua, WHAI được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.141282 và cao nhất là $ 0.146104, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của WHAI là $ 0.532364, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.068646.

Về hiệu suất ngắn hạn, WHAI đã biến động -0.13% trong 1 giờ qua, -0.61% trong 24 giờ và -5.94% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường WhaleAI (WHAI)

Vốn hóa thị trường $ 144.90K$ 144.90K $ 144.90K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 144.90K$ 144.90K $ 144.90K Nguồn cung lưu thông 1.00M 1.00M 1.00M Tổng cung 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của WhaleAI là $ 144.90K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của WHAI là 1.00M, với tổng nguồn cung là 1000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 144.90K.