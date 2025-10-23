Thông tin giá theo USD của Websync (WEBS)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 1.49$ 1.49 $ 1.49 Giá thấp nhất $ 0.00901109$ 0.00901109 $ 0.00901109 Biến động giá (1 giờ) -- Biến động giá (1D) -- Biến động giá (7 ngày) 0.00% Biến động giá (7 ngày) 0.00%

Giá thời gian thực của Websync (WEBS) là $0.00960146. Trong 24 giờ qua, WEBS được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của WEBS là $ 1.49, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00901109.

Về hiệu suất ngắn hạn, WEBS đã biến động -- trong 1 giờ qua, -- trong 24 giờ và 0.00% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Websync (WEBS)

Vốn hóa thị trường $ 8.43K$ 8.43K $ 8.43K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 9.60K$ 9.60K $ 9.60K Nguồn cung lưu thông 878.51K 878.51K 878.51K Tổng cung 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Websync là $ 8.43K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của WEBS là 878.51K, với tổng nguồn cung là 1000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 9.60K.