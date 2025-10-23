Thông tin giá theo USD của We Love Legs (LEGS)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.00007925 $ 0.00007925 $ 0.00007925 Thấp nhất 24H $ 0.00009433 $ 0.00009433 $ 0.00009433 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0.00007925$ 0.00007925 $ 0.00007925 Cao nhất 24H $ 0.00009433$ 0.00009433 $ 0.00009433 ATH $ 0.00076242$ 0.00076242 $ 0.00076242 Giá thấp nhất $ 0.00005467$ 0.00005467 $ 0.00005467 Biến động giá (1 giờ) +0.54% Biến động giá (1D) -12.09% Biến động giá (7 ngày) +37.19% Biến động giá (7 ngày) +37.19%

Giá thời gian thực của We Love Legs (LEGS) là $0.00008289. Trong 24 giờ qua, LEGS được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00007925 và cao nhất là $ 0.00009433, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của LEGS là $ 0.00076242, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00005467.

Về hiệu suất ngắn hạn, LEGS đã biến động +0.54% trong 1 giờ qua, -12.09% trong 24 giờ và +37.19% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường We Love Legs (LEGS)

Vốn hóa thị trường $ 82.89K$ 82.89K $ 82.89K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 82.89K$ 82.89K $ 82.89K Nguồn cung lưu thông 1.00B 1.00B 1.00B Tổng cung 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của We Love Legs là $ 82.89K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của LEGS là 1.00B, với tổng nguồn cung là 1000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 82.89K.