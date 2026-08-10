Giá Wave Swap hôm nay

Giá Wave Swap (WAVE) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 25.23% trong 24 giờ qua. Tỷ giá WAVE sang USD là $ 0 mỗi WAVE.

Wave Swap hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 28,172, với nguồn cung lưu hành 999.25M WAVE. Trong vòng 24 giờ qua, WAVE được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.00397888, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, WAVE biến động -0.08% trong giờ qua và -48.42% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường Wave Swap (WAVE)

Vốn hóa thị trường $ 28.17K$ 28.17K $ 28.17K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 28.17K$ 28.17K $ 28.17K Nguồn cung lưu thông 999.25M 999.25M 999.25M Tổng cung 999,249,886.071331 999,249,886.071331 999,249,886.071331

Vốn hoá thị trường hiện tại của Wave Swap là $ 28.17K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của WAVE là 999.25M, với tổng nguồn cung là 999249886.071331. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 28.17K.