Thông tin giá theo USD của WaterMinder (WMDR)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.00021275 $ 0.00021275 $ 0.00021275 Thấp nhất 24H $ 0.00023934 $ 0.00023934 $ 0.00023934 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0.00021275$ 0.00021275 $ 0.00021275 Cao nhất 24H $ 0.00023934$ 0.00023934 $ 0.00023934 ATH $ 0.00259935$ 0.00259935 $ 0.00259935 Giá thấp nhất $ 0.00015908$ 0.00015908 $ 0.00015908 Biến động giá (1 giờ) +0.58% Biến động giá (1D) -10.30% Biến động giá (7 ngày) -22.47% Biến động giá (7 ngày) -22.47%

Giá thời gian thực của WaterMinder (WMDR) là $0.0002146. Trong 24 giờ qua, WMDR được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00021275 và cao nhất là $ 0.00023934, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của WMDR là $ 0.00259935, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00015908.

Về hiệu suất ngắn hạn, WMDR đã biến động +0.58% trong 1 giờ qua, -10.30% trong 24 giờ và -22.47% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường WaterMinder (WMDR)

Vốn hóa thị trường $ 214.59K$ 214.59K $ 214.59K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 214.59K$ 214.59K $ 214.59K Nguồn cung lưu thông 999.97M 999.97M 999.97M Tổng cung 999,969,907.096616 999,969,907.096616 999,969,907.096616

Vốn hoá thị trường hiện tại của WaterMinder là $ 214.59K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của WMDR là 999.97M, với tổng nguồn cung là 999969907.096616. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 214.59K.