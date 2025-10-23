Thông tin giá theo USD của WATCHDOGS (WATCH)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 Cao nhất 24H $ 0 ATH $ 0 Giá thấp nhất $ 0 Biến động giá (1 giờ) +0.14% Biến động giá (1D) -0.93% Biến động giá (7 ngày) -3.55%

Giá thời gian thực của WATCHDOGS (WATCH) là --. Trong 24 giờ qua, WATCH được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của WATCH là $ 0, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, WATCH đã biến động +0.14% trong 1 giờ qua, -0.93% trong 24 giờ và -3.55% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường WATCHDOGS (WATCH)

Vốn hóa thị trường $ 31.95K Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 31.95K Nguồn cung lưu thông 1.00B Tổng cung 1,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của WATCHDOGS là $ 31.95K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của WATCH là 1.00B, với tổng nguồn cung là 1000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 31.95K.