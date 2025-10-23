Thông tin giá theo USD của Wasder (WAS)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.000041 $ 0.000041 $ 0.000041 Thấp nhất 24H $ 0.00004102 $ 0.00004102 $ 0.00004102 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0.000041$ 0.000041 $ 0.000041 Cao nhất 24H $ 0.00004102$ 0.00004102 $ 0.00004102 ATH $ 0.0615$ 0.0615 $ 0.0615 Giá thấp nhất $ 0.00002437$ 0.00002437 $ 0.00002437 Biến động giá (1 giờ) +0.00% Biến động giá (1D) -0.01% Biến động giá (7 ngày) -2.40% Biến động giá (7 ngày) -2.40%

Giá thời gian thực của Wasder (WAS) là $0.00004101. Trong 24 giờ qua, WAS được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.000041 và cao nhất là $ 0.00004102, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của WAS là $ 0.0615, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00002437.

Về hiệu suất ngắn hạn, WAS đã biến động +0.00% trong 1 giờ qua, -0.01% trong 24 giờ và -2.40% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Wasder (WAS)

Vốn hóa thị trường $ 24.49K$ 24.49K $ 24.49K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 41.01K$ 41.01K $ 41.01K Nguồn cung lưu thông 597.08M 597.08M 597.08M Tổng cung 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Wasder là $ 24.49K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của WAS là 597.08M, với tổng nguồn cung là 1000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 41.01K.