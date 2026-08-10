Giá Wasabi Cheese hôm nay

Giá Wasabi Cheese (WASABI) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 5.21% trong 24 giờ qua. Tỷ giá WASABI sang USD là $ 0 mỗi WASABI.

Wasabi Cheese hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 293,950, với nguồn cung lưu hành 924.02M WASABI. Trong vòng 24 giờ qua, WASABI được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.00136621, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, WASABI biến động -6.05% trong giờ qua và +43.25% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 8.53K.

Thông tin thị trường Wasabi Cheese (WASABI)

Vốn hóa thị trường $ 293.95K$ 293.95K $ 293.95K Khối lượng (24H) $ 8.53K$ 8.53K $ 8.53K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 293.95K$ 293.95K $ 293.95K Nguồn cung lưu thông 924.02M 924.02M 924.02M Tổng cung 924,018,276.613333 924,018,276.613333 924,018,276.613333

Vốn hoá thị trường hiện tại của Wasabi Cheese là $ 293.95K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 8.53K. Nguồn cung lưu hành của WASABI là 924.02M, với tổng nguồn cung là 924018276.613333. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 293.95K.