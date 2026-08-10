Giá Wagmi Coin hôm nay

Giá Wagmi Coin (WAGMI) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 0.29% trong 24 giờ qua. Tỷ giá WAGMI sang USD là $ 0 mỗi WAGMI.

Wagmi Coin hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 76,124, với nguồn cung lưu hành 420.69T WAGMI. Trong vòng 24 giờ qua, WAGMI được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, WAGMI biến động -- trong giờ qua và +1.84% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường Wagmi Coin (WAGMI)

Vốn hóa thị trường $ 76.12K$ 76.12K $ 76.12K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 76.12K$ 76.12K $ 76.12K Nguồn cung lưu thông 420.69T 420.69T 420.69T Tổng cung 420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Wagmi Coin là $ 76.12K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của WAGMI là 420.69T, với tổng nguồn cung là 420690000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 76.12K.