Thông tin giá theo USD của WagerFi (WAGER)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0$ 0 $ 0 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) -0.17% Biến động giá (1D) -9.71% Biến động giá (7 ngày) -3.86% Biến động giá (7 ngày) -3.86%

Giá thời gian thực của WagerFi (WAGER) là --. Trong 24 giờ qua, WAGER được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của WAGER là $ 0, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, WAGER đã biến động -0.17% trong 1 giờ qua, -9.71% trong 24 giờ và -3.86% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường WagerFi (WAGER)

Vốn hóa thị trường $ 511.75K$ 511.75K $ 511.75K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 511.75K$ 511.75K $ 511.75K Nguồn cung lưu thông 996.06M 996.06M 996.06M Tổng cung 996,056,817.828137 996,056,817.828137 996,056,817.828137

Vốn hoá thị trường hiện tại của WagerFi là $ 511.75K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của WAGER là 996.06M, với tổng nguồn cung là 996056817.828137. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 511.75K.