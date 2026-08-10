Giá VulgarTycoon hôm nay

Giá VulgarTycoon (VIN) theo thời gian thực hôm nay là $ 1.031, biến động 1.70% trong 24 giờ qua. Tỷ giá VIN sang USD là $ 1.031 mỗi VIN.

VulgarTycoon hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 17,133,525, với nguồn cung lưu hành 16.62M VIN. Trong vòng 24 giờ qua, VIN được giao dịch trong khoảng từ $ 1.002 (thấp) đến $ 1.03 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 1.33, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.333705.

Về hiệu suất ngắn hạn, VIN biến động +0.12% trong giờ qua và +6.75% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 4.75K.

Thông tin thị trường VulgarTycoon (VIN)

Vốn hóa thị trường $ 17.13M$ 17.13M $ 17.13M Khối lượng (24H) $ 4.75K$ 4.75K $ 4.75K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 17.12M$ 17.12M $ 17.12M Nguồn cung lưu thông 16.62M 16.62M 16.62M Tổng cung 16,624,000.0 16,624,000.0 16,624,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của VulgarTycoon là $ 17.13M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 4.75K. Nguồn cung lưu hành của VIN là 16.62M, với tổng nguồn cung là 16624000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 17.12M.