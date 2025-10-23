Thông tin giá theo USD của VR1 (VR1)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0.03718439$ 0.03718439 $ 0.03718439 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) -- Biến động giá (1D) -2.77% Biến động giá (7 ngày) -15.17% Biến động giá (7 ngày) -15.17%

Giá thời gian thực của VR1 (VR1) là --. Trong 24 giờ qua, VR1 được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của VR1 là $ 0.03718439, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, VR1 đã biến động -- trong 1 giờ qua, -2.77% trong 24 giờ và -15.17% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường VR1 (VR1)

Vốn hóa thị trường $ 6.73K$ 6.73K $ 6.73K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 9.89K$ 9.89K $ 9.89K Nguồn cung lưu thông 669.03M 669.03M 669.03M Tổng cung 982,030,527.0756844 982,030,527.0756844 982,030,527.0756844

Vốn hoá thị trường hiện tại của VR1 là $ 6.73K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của VR1 là 669.03M, với tổng nguồn cung là 982030527.0756844. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 9.89K.