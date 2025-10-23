Giá Vouch Staked PLS (VPLS)
+0.63%
-4.18%
-8.48%
-8.48%
Giá thời gian thực của Vouch Staked PLS (VPLS) là --. Trong 24 giờ qua, VPLS được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của VPLS là $ 0, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.
Về hiệu suất ngắn hạn, VPLS đã biến động +0.63% trong 1 giờ qua, -4.18% trong 24 giờ và -8.48% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.
Vốn hoá thị trường hiện tại của Vouch Staked PLS là $ 3.57M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của VPLS là 113.24B, với tổng nguồn cung là 113236392785.8849. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 3.57M.
Trong hôm nay, biến động giá của Vouch Staked PLS/USD là $ 0.
Trong 30 ngày qua, biến động giá của Vouch Staked PLS/USD là $ 0.
Trong 60 ngày qua, biến động giá của Vouch Staked PLS/USD là $ 0.
Trong 90 ngày qua, biến động giá của Vouch Staked PLS/USD là $ 0.
|Thời gian
|Biến động (USD)
|Biến động (%)
|Hôm nay
|$ 0
|-4.18%
|30 ngày
|$ 0
|-22.08%
|60 ngày
|$ 0
|--
|90 ngày
|$ 0
|--
Vouch is a liquid staking protocol on the Pulsechain network. It enables PLS holders to gain trustless yield on their PLS.
PLS staked in the Vouch ecosystem is used to run validators and gain rewards. People who stake their PLS, in the Vouch app, are given the liquid staking token vPLS.
The price of vPLS originally started as the same price as PLS but constantly increases over time to include the yield gained from the validator efforts. The yield is delivered in the form of an increased vPLS token value relative to PLS.
The standard block rewards are paid to the PLS stakers and people providing the validators in the system. The priority fees, which are earned when a validator is selected to process a block, go into the Vouch ecosystem as revenue.
There are two sources of revenue in the Vouch ecosystem. The first is the priority fees from the validators. The second source of the revenue comes from a buy/sell fee on the Vouch token. All of this revenue goes into the Vouch ecosystem and is distributed to system participants.
A percentage of this revenue, plus the regular validator rewards, are paid back to the holders of vPLS. Thus constantly increasing the value of vPLS. This percentage will generally vary between 10-20%. The percentage at Vouch token launch was 24%.
vPLS does not have a fixed supply. When PLS is staked in the system, vPLS is minted in response. Therefore its supply constantly varies depending on the amount of PLS staked in the Vouch staking app.
vPLS is held privately in stakers wallets. You retain self-custody of your PLS in the form of vPLS that can be redeemed through the Vouch app. The redemption time can vary, depending on the amount being redeemed. Smaller amounts are generally instant. Large amounts can take 3-5 days to bring validators offline and unlock PLS.
There is a PLS/vPLS pair on PLSX where you can instantly swap your vPLS to PLS rather than redeeming through the Vouch app.
The Vouch liquid staking protocol launched in October of 2024 and has run flawlessly since. The staking protocol was launched in collaboration with the StaFi team, utilising their open-source liquid staking protocol that had been running, exploit free, for over four years.
