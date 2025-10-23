Thông tin giá theo USD của Vouch Staked PLS (VPLS)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0$ 0 $ 0 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) +0.63% Biến động giá (1D) -4.18% Biến động giá (7 ngày) -8.48% Biến động giá (7 ngày) -8.48%

Giá thời gian thực của Vouch Staked PLS (VPLS) là --. Trong 24 giờ qua, VPLS được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của VPLS là $ 0, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, VPLS đã biến động +0.63% trong 1 giờ qua, -4.18% trong 24 giờ và -8.48% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Vouch Staked PLS (VPLS)

Vốn hóa thị trường $ 3.57M$ 3.57M $ 3.57M Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 3.57M$ 3.57M $ 3.57M Nguồn cung lưu thông 113.24B 113.24B 113.24B Tổng cung 113,236,392,785.8849 113,236,392,785.8849 113,236,392,785.8849

Vốn hoá thị trường hiện tại của Vouch Staked PLS là $ 3.57M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của VPLS là 113.24B, với tổng nguồn cung là 113236392785.8849. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 3.57M.