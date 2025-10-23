Thông tin giá theo USD của Vooz Coin (VOOZ)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0.00131691$ 0.00131691 $ 0.00131691 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) +0.32% Biến động giá (1D) -1.22% Biến động giá (7 ngày) -11.74% Biến động giá (7 ngày) -11.74%

Giá thời gian thực của Vooz Coin (VOOZ) là --. Trong 24 giờ qua, VOOZ được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của VOOZ là $ 0.00131691, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, VOOZ đã biến động +0.32% trong 1 giờ qua, -1.22% trong 24 giờ và -11.74% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Vooz Coin (VOOZ)

Vốn hóa thị trường $ 267.69K$ 267.69K $ 267.69K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 267.69K$ 267.69K $ 267.69K Nguồn cung lưu thông 998.41M 998.41M 998.41M Tổng cung 998,410,184.147502 998,410,184.147502 998,410,184.147502

Vốn hoá thị trường hiện tại của Vooz Coin là $ 267.69K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của VOOZ là 998.41M, với tổng nguồn cung là 998410184.147502. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 267.69K.