Giá Voicebox hôm nay

Giá Voicebox (VOICEBOX) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 26.31% trong 24 giờ qua. Tỷ giá VOICEBOX sang USD là $ 0 mỗi VOICEBOX.

Voicebox hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 34,685, với nguồn cung lưu hành 987.35M VOICEBOX. Trong vòng 24 giờ qua, VOICEBOX được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, VOICEBOX biến động +0.17% trong giờ qua và -27.44% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường Voicebox (VOICEBOX)

Vốn hóa thị trường $ 34.69K$ 34.69K $ 34.69K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 34.69K$ 34.69K $ 34.69K Nguồn cung lưu thông 987.35M 987.35M 987.35M Tổng cung 987,348,797.079806 987,348,797.079806 987,348,797.079806

Vốn hoá thị trường hiện tại của Voicebox là $ 34.69K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của VOICEBOX là 987.35M, với tổng nguồn cung là 987348797.079806. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 34.69K.