Thông tin giá theo USD của Vizits Coin (VIZITS)

Giá thời gian thực của Vizits Coin (VIZITS) là --. Trong 24 giờ qua, VIZITS được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của VIZITS là $ 0, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, VIZITS đã biến động -- trong 1 giờ qua, -- trong 24 giờ và -4.83% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Vizits Coin (VIZITS)

Vốn hoá thị trường hiện tại của Vizits Coin là $ 37.75K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của VIZITS là 967.98M, với tổng nguồn cung là 967982620.688692. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 37.75K.