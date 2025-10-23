Thông tin giá theo USD của Visionaire (VISIONAIRE)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0$ 0 $ 0 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) +0.19% Biến động giá (1D) -0.96% Biến động giá (7 ngày) -7.79% Biến động giá (7 ngày) -7.79%

Giá thời gian thực của Visionaire (VISIONAIRE) là --. Trong 24 giờ qua, VISIONAIRE được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của VISIONAIRE là $ 0, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, VISIONAIRE đã biến động +0.19% trong 1 giờ qua, -0.96% trong 24 giờ và -7.79% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Visionaire (VISIONAIRE)

Vốn hóa thị trường $ 30.75K$ 30.75K $ 30.75K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 43.57K$ 43.57K $ 43.57K Nguồn cung lưu thông 704.81M 704.81M 704.81M Tổng cung 998,729,478.76312 998,729,478.76312 998,729,478.76312

Vốn hoá thị trường hiện tại của Visionaire là $ 30.75K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của VISIONAIRE là 704.81M, với tổng nguồn cung là 998729478.76312. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 43.57K.