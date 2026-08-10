Giá Visa xStock hôm nay

Giá Visa xStock (VX) theo thời gian thực hôm nay là $ 377.15, biến động 2.65% trong 24 giờ qua. Tỷ giá VX sang USD là $ 377.15 mỗi VX.

Visa xStock hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 489,157, với nguồn cung lưu hành 1.30K VX. Trong vòng 24 giờ qua, VX được giao dịch trong khoảng từ $ 377.14 (thấp) đến $ 393.52 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 437.23, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 279.95.

Về hiệu suất ngắn hạn, VX biến động +0.00% trong giờ qua và +2.24% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 118.71.

Thông tin thị trường Visa xStock (VX)

Vốn hóa thị trường $ 489.16K$ 489.16K $ 489.16K Khối lượng (24H) $ 118.71$ 118.71 $ 118.71 Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 99.69M$ 99.69M $ 99.69M Nguồn cung lưu thông 1.30K 1.30K 1.30K Tổng cung 264,334.7071111446 264,334.7071111446 264,334.7071111446

Vốn hoá thị trường hiện tại của Visa xStock là $ 489.16K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 118.71. Nguồn cung lưu hành của VX là 1.30K, với tổng nguồn cung là 264334.7071111446. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 99.69M.