Thông tin giá theo USD của VIRTUE (VIRTUE)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0.209091$ 0.209091 $ 0.209091 Giá thấp nhất $ 0.01933138$ 0.01933138 $ 0.01933138 Biến động giá (1 giờ) -- Biến động giá (1D) -- Biến động giá (7 ngày) 0.00% Biến động giá (7 ngày) 0.00%

Giá thời gian thực của VIRTUE (VIRTUE) là $0.0195582. Trong 24 giờ qua, VIRTUE được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của VIRTUE là $ 0.209091, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.01933138.

Về hiệu suất ngắn hạn, VIRTUE đã biến động -- trong 1 giờ qua, -- trong 24 giờ và 0.00% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường VIRTUE (VIRTUE)

Vốn hóa thị trường $ 15.63K$ 15.63K $ 15.63K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 16.60K$ 16.60K $ 16.60K Nguồn cung lưu thông 799.00K 799.00K 799.00K Tổng cung 849,000.0 849,000.0 849,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của VIRTUE là $ 15.63K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của VIRTUE là 799.00K, với tổng nguồn cung là 849000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 16.60K.