Thông tin giá theo USD của Virtuals Ventures by Virtuals (VVC)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.00002234 $ 0.00002234 $ 0.00002234 Thấp nhất 24H $ 0.00002463 $ 0.00002463 $ 0.00002463 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0.00002234$ 0.00002234 $ 0.00002234 Cao nhất 24H $ 0.00002463$ 0.00002463 $ 0.00002463 ATH $ 0.00009661$ 0.00009661 $ 0.00009661 Giá thấp nhất $ 0.00001312$ 0.00001312 $ 0.00001312 Biến động giá (1 giờ) +0.66% Biến động giá (1D) -4.20% Biến động giá (7 ngày) -15.94% Biến động giá (7 ngày) -15.94%

Giá thời gian thực của Virtuals Ventures by Virtuals (VVC) là $0.00002354. Trong 24 giờ qua, VVC được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00002234 và cao nhất là $ 0.00002463, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của VVC là $ 0.00009661, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00001312.

Về hiệu suất ngắn hạn, VVC đã biến động +0.66% trong 1 giờ qua, -4.20% trong 24 giờ và -15.94% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Virtuals Ventures by Virtuals (VVC)

Vốn hóa thị trường $ 23.56K$ 23.56K $ 23.56K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 23.56K$ 23.56K $ 23.56K Nguồn cung lưu thông 1.00B 1.00B 1.00B Tổng cung 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Virtuals Ventures by Virtuals là $ 23.56K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của VVC là 1.00B, với tổng nguồn cung là 1000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 23.56K.