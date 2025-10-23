Thông tin giá theo USD của Virtual Trade Agent (VTA)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0.056364$ 0.056364 $ 0.056364 Giá thấp nhất $ 0.00601006$ 0.00601006 $ 0.00601006 Biến động giá (1 giờ) -- Biến động giá (1D) -- Biến động giá (7 ngày) 0.00% Biến động giá (7 ngày) 0.00%

Giá thời gian thực của Virtual Trade Agent (VTA) là $0.00607516. Trong 24 giờ qua, VTA được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của VTA là $ 0.056364, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00601006.

Về hiệu suất ngắn hạn, VTA đã biến động -- trong 1 giờ qua, -- trong 24 giờ và 0.00% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Virtual Trade Agent (VTA)

Vốn hóa thị trường $ 5.77K$ 5.77K $ 5.77K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 6.08K$ 6.08K $ 6.08K Nguồn cung lưu thông 950.18K 950.18K 950.18K Tổng cung 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Virtual Trade Agent là $ 5.77K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của VTA là 950.18K, với tổng nguồn cung là 1000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 6.08K.