Giá ViFoxCoin hôm nay

Giá ViFoxCoin (VFX) theo thời gian thực hôm nay là $ 1.012, biến động 0.51% trong 24 giờ qua. Tỷ giá VFX sang USD là $ 1.012 mỗi VFX.

ViFoxCoin hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 10,039,051, với nguồn cung lưu hành 9.92M VFX. Trong vòng 24 giờ qua, VFX được giao dịch trong khoảng từ $ 1.004 (thấp) đến $ 1.015 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 1.2, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.671625.

Về hiệu suất ngắn hạn, VFX biến động +0.01% trong giờ qua và -0.01% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 206.52.

Thông tin thị trường ViFoxCoin (VFX)

Vốn hóa thị trường $ 10.04M$ 10.04M $ 10.04M Khối lượng (24H) $ 206.52$ 206.52 $ 206.52 Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 10.04M$ 10.04M $ 10.04M Nguồn cung lưu thông 9.92M 9.92M 9.92M Tổng cung 9,916,917.363 9,916,917.363 9,916,917.363

Vốn hoá thị trường hiện tại của ViFoxCoin là $ 10.04M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 206.52. Nguồn cung lưu hành của VFX là 9.92M, với tổng nguồn cung là 9916917.363. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 10.04M.