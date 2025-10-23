Thông tin giá theo USD của ViewerCoin (VIEWER)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0$ 0 $ 0 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) -- Biến động giá (1D) -3.17% Biến động giá (7 ngày) -21.14% Biến động giá (7 ngày) -21.14%

Giá thời gian thực của ViewerCoin (VIEWER) là --. Trong 24 giờ qua, VIEWER được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của VIEWER là $ 0, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, VIEWER đã biến động -- trong 1 giờ qua, -3.17% trong 24 giờ và -21.14% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường ViewerCoin (VIEWER)

Vốn hóa thị trường $ 4.30K$ 4.30K $ 4.30K Khối lượng (24H) $ 4.44$ 4.44 $ 4.44 Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 4.30K$ 4.30K $ 4.30K Nguồn cung lưu thông 999.20M 999.20M 999.20M Tổng cung 999,202,043.678137 999,202,043.678137 999,202,043.678137

Vốn hoá thị trường hiện tại của ViewerCoin là $ 4.30K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 4.44. Nguồn cung lưu hành của VIEWER là 999.20M, với tổng nguồn cung là 999202043.678137. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 4.30K.