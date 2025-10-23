Thông tin giá theo USD của VIDT DAO (VIDT)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.00007701 Thấp nhất 24H $ 0.00007775 Cao nhất 24H ATH $ 0.072876 Giá thấp nhất $ 0.00002351 Biến động giá (1 giờ) -0.03% Biến động giá (1D) +0.67% Biến động giá (7 ngày) +2.81%

Giá thời gian thực của VIDT DAO (VIDT) là $0.00007771. Trong 24 giờ qua, VIDT được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00007701 và cao nhất là $ 0.00007775, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của VIDT là $ 0.072876, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00002351.

Về hiệu suất ngắn hạn, VIDT đã biến động -0.03% trong 1 giờ qua, +0.67% trong 24 giờ và +2.81% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường VIDT DAO (VIDT)

Vốn hóa thị trường $ 67.59K Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 77.71K Nguồn cung lưu thông 869.80M Tổng cung 1,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của VIDT DAO là $ 67.59K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của VIDT là 869.80M, với tổng nguồn cung là 1000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 77.71K.